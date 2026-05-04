ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が5日に開幕する。2万439票を集めてファン投票1位で選出された高憧四季（26＝大阪）が前検1番時計となる6秒56を計時した。「起こしに違和感はなくて、スタートは向かい風だけど、早く起こした分、早かった。普通はあるかなと思っている」と感触も悪くない様子だった「レディースオールスターは一番出場したい大会なので、そこに出られてうれしいですし、1位を取