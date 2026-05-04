春の県高校野球の決勝戦がきのう行われ、富山商業が2年ぶり26回目の優勝を果たしました。春の県高校野球、決勝は去年秋の決勝と同じカード。富山商業と高岡第一が対戦しました。高岡第一は3回ウラ。4番・森木の犠牲フライや相手の守備の乱れなどで、3点を先制します。追う富山商業は直後の4回表。6番・岩城のタイムリーヒットなどで1点差に詰め寄ると、ランナーを2人置いて今大会絶好調の7番藤岡。右中間を破る2