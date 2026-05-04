大型連休はスポーツを楽しんでいる方も多いと思います。高校バスケットボールの強豪校を全国から招いて開かれる大会「能代カップ」が開かれていて、会場からは熱い声援が送られました。40年近くの歴史がある能代カップは今年は男子6校、女子4校で総当たりのリーグ戦が行われています。地元・能代科学技術は、3日の2試合はいずれも3ポイントシュートで得点を伸ばし接戦を繰り広げたものの、惜しくも敗れて