女優永尾柚乃（9）、声優森川智之（59）、お笑い芸人のインパルス板倉俊之（48）、タレント佐々木久美（30）が4日、横浜・みなとみらいグランモール公園で映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、22日公開）のイベントを行った。今作は7年ぶりの新作。来年は「スター・ウォーズ」誕生から50周年の節目。森川は「スター・ウォーズとともに歩