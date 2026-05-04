女優永尾柚乃（9）、声優森川智之（59）、お笑い芸人のインパルス板倉俊之（48）、タレント佐々木久美（30）が4日、横浜・みなとみらいグランモール公園で映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、22日公開）のイベントを行った。

今作は7年ぶりの新作。来年は「スター・ウォーズ」誕生から50周年の節目。

森川は「スター・ウォーズとともに歩んできた歴史を感じる。自分も同じくらい年を取ってきた」と話した。

5月4日は「スター・ウォーズの日」と世界的に認知されている。作品内の名ぜりふ「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」のMay the ForceとMay the 4th（5月4日）をかけた語呂合わせが由来。14年には日本記念日協会にも登録されている。

「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」は伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めたグローグーの2人を中心に物語が展開。帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望はこの2人に託された。