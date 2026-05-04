３日、東京臨海広域防災公園でプラカードを掲げる集会参加者。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京5月4日】東京都江東区の東京臨海広域防災公園で3日、護憲を訴える市民集会が開かれた。高市早苗首相が改憲への意欲を改めて示したことに対し、日本の世論や複数の野党は懸念を表明し、憲法9条を維持するよう求めている。会場に集まったのは近年で最大規模の約5万人。「憲法改悪絶対反対」「戦争反対」「憲法守れ」などの