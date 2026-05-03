【モデルプレス＝2026/05/03】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が2日、「逃走中〜シークレットミッション【裏切】〜」に出演。2人の絡みが話題となっている。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆塩崎太智、豆原一成からの言葉に笑顔ハンターに見つかるリスクを下げるために、光るベストを解除するミッ