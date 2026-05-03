M!LK塩崎太智＆JO1豆原一成「逃走中」での絡みが話題「呼び方可愛い」「2人とも優しいイケメンで最高」
【モデルプレス＝2026/05/03】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が2日、「逃走中〜シークレットミッション【裏切】〜」に出演。2人の絡みが話題となっている。
【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
ハンターに見つかるリスクを下げるために、光るベストを解除するミッションに貢献した塩崎。ミッション成功後にすれ違った豆原から「ありがとうございます。マジ最高です。残りましょう」と感謝された。これに塩崎は「かっこええな。豆さんかっこいいっすわ」と笑顔。「ああやって言われたら（ミッション）やって良かったって思います」と喜んだ。
2人の絡みに、ファンからは「呼び方可愛い」「2人とも優しいイケメンで最高」「推し同士」「この絡み見られるなんて幸せ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
◆塩崎太智、豆原一成からの言葉に笑顔
ハンターに見つかるリスクを下げるために、光るベストを解除するミッションに貢献した塩崎。ミッション成功後にすれ違った豆原から「ありがとうございます。マジ最高です。残りましょう」と感謝された。これに塩崎は「かっこええな。豆さんかっこいいっすわ」と笑顔。「ああやって言われたら（ミッション）やって良かったって思います」と喜んだ。
◆塩崎太智＆豆原一成の絡みに反響
2人の絡みに、ファンからは「呼び方可愛い」「2人とも優しいイケメンで最高」「推し同士」「この絡み見られるなんて幸せ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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