北秋田市で土の中に埋もれた旧国鉄時代の線路を掘り起こす、ユニークなイベントが開かれました。秋田内陸線米内沢駅は、1934年に、旧国鉄の駅として開業しかつては主に木材の輸送に使われた、貨物用の線路が2本ありました。しかし、40年ほど前に使われなくなってからは雑草や土砂の中に埋もれたままに。この線路を活用して沿線の活性化につなげようと、企画されたのは、埋もれた線路を掘り起こすイベントです。1回目の3日は