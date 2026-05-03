メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは2日（日本時間3日）、ミズーリ州のブッシュ・スタジアムでカージナルスと対戦した。佐々木朗希投手は初回、2アウトを取った後ランナー2人を出したが、空振り三振で切り抜けた。続く2回も、ランナー2人を背負ったが、スプリットで空振り三振、あと一本を許さない。佐々木投手を援護したい大谷翔平選手は、3回でチャンスで鋭い打球を放ったが、セカンドの好守に阻まれ、ダブルプレーとなった。す