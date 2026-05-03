1日に2打席連続ホームランを放つなど打撃好調のブルージェイズの岡本和真選手は、2日、ツインズ戦で、飛距離約138メートルの特大アーチを放った。さらに続く第4打席には、センター返しのタイムリーヒット。2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。一方、カブスの今永昇太投手は、ダイヤモンドバックス戦で7回を投げ4安打無失点。チェンジアップを効果的に使い、3塁すら踏ませない好投を見せた。8回には鈴木誠也選手が貴重な追加点とな