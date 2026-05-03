中東情勢の影響で5週間ぶりの開催となったF1™第4戦マイアミグランプリの予選が5月3日に行われた。日本GP後の休止期間中に各チームが取り組んだ成果が試される一戦だ。特に多くのアップデートを投入したフェラーリ、マクラーレン、レッドブルの3チームには大きな注目が集まっている。直前に行われたスプリントでは、ランド・ノリスがトップ、オスカー・ピアストリが2位に入り、マクラーレンがワンツーを達成。去年の勢いを彷