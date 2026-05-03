北海道旭川市の旭山動物園の飼育員の男が妻の遺体を焼却した疑いで逮捕された事件で、園内で妻のものとみられるスマートフォンが保管されていたことが分かりました。旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は、3月31日ごろ園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼却するなど損壊した疑いがもたれています。焼却炉からは由衣さんの遺体の一部が発見されています。捜査関係者によりますと、園内で由衣さんのものとみられるスマートフォン