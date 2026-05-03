今やバラエティ番組やCMだけでなく、仮面ライダー映画のメインキャストまで務めるようになったゆうちゃみこと古川優奈（24）。そんな超多忙を極める彼女を“心身“ともに支える強い男がいた。’26年２月10日に配信した記事をもとに振り返る。「日本代表行ってから来いよ！」都内が凍てつく寒さに襲われたその夜、帰宅したのは夜９時すぎ。「風呂キャンセル界隈」の人として知られた彼女だが、こんな日ぐらいは湯船にお湯を張ってあ