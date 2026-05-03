ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が、拘束が続く民主派指導者のアウンサンスーチー氏と面会していたと、ミャンマーメディアが報じました。ミャンマーの独立系メディアは2日、情報筋の話として、王毅外相が4月下旬、アウンサンスーチー氏と非公式に面会していたと伝えました。スーチー氏は、2021年の軍事クーデター以降、拘束が続いていて、4月30日には恩赦により、刑務所から指定された住居での軟禁に移されています。面会は