新潟県燕市で、寺にゆかりのある歴史上の人物を美しく描いた“イケメン絵巻”の第2弾が、18年ぶりの御開帳にあわせて11日までの予定で公開された。話題を集めた第1弾の絵巻は、文化財登録を理由に設置許可がおりなかったため、撤去が決まっている。御開帳で絵巻・2弾が公開燕市で撮影されたのは、妖艶な表情で笛を奏でる源義経に、肩を抱き寄り添い合う武蔵坊弁慶と上杉謙信だ。この絵は歴史上の人物などを美しく表現した、国上寺