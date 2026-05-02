2日午前、山形新幹線の米沢～福島で倒木が見つかり、現在、上り列車の運転を見合わせています。JRによりますと、2日午前9時20分ごろ、新庄発・東京行きの上りの山形新幹線つばさ128号が、米沢駅と福島駅の間で倒木が発見されたため停車しました。このため山形新幹線は上りの運転を見合わせていて、下りの一部列車にも運休や遅れが出ています。午前11時現在、係員が倒木の撤去を行うために現地に向かっています。運転再開は午