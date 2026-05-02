女優の志田未来（32）が1日、インスタグラムを更新。東京ディズニーシーで楽しむ様子を公開した。「レミーに会えたよー」とつづり、「レミーのおいしいレストラン」のレミーとジェラトーニのカチューシャにサングラスをかけたミッキーの志田とのツーショットを披露した。「うれしーよーーー！」と喜びいっぱい。TDSを満喫する姿を公開した。この投稿に、ファンからは「サングラスお似合い」「めっちゃいい笑顔」「かわいす