台湾屈指のリゾートアイランド・澎湖で4日、「2026澎湖国際海上花火フェスティバル」が開幕する。開催期間は8月25日まで。花火の打ち上げは過去最多の全33回が予定されている。会場は海に面した観音亭園区（澎湖県馬公市）。人気アニメ「ドラゴンボールZ」とのドローンショーなど花火と連動した演出に加え、フォトスポット、没入型イベント、スタンプラリー、限定グッズなど“観る花火”から“体験する花火”へと進化して来場者を