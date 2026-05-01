◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月1日エスコンフィールド）オリックスのセンター・渡部が好守備を連発した。まずは2回2死で清宮幸が放った中堅左への大飛球を、フェンス間際でジャンピングキャッチ。7回無死一塁では水野が右中間後方へ放ったライナー性の打を背走し、ダイブして好捕した。相次いだ美技に、敵地・エスコンフィールドも騒然とした雰囲気に。試合前まで打率・391と躍動し、中堅の定位置を確固