日経平均株価は今週月曜、終値で初めて６万円の大台を超えました。しばらくこの上昇傾向は続くとの見方もある中、県民はどう受け止めているのでしょうか。２０代男性「やっと日本も好景気になってきたなと。これから成長していくと思ったら、どんどん投資してっていいと思いますね」２０代女性「上がれば株とか始める人も増えていくと思うから」「経済発展していけばいいな」東京株式市場の日経平均株価は今週月曜、初めて終値で６