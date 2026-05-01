日経平均株価は今週月曜、終値で初めて６万円の大台を超えました。しばらくこの上昇傾向は続くとの見方もある中、県民はどう受け止めているのでしょうか。



２０代男性

「やっと日本も好景気になってきたなと。これから成長していくと思ったら、どんどん投資してっていいと思いますね」

２０代女性

「上がれば株とか始める人も増えていくと思うから」

「経済発展していけばいいな」



東京株式市場の日経平均株価は今週月曜、初めて終値で６万円を超えました。株価上昇の背景には、高市政権の積極財政への期待や円安などに加え、アメリカ市場のハイテク関連株の影響を受けたＡＩや半導体関連株の集中買いが影響しています。





しん証券さかもと 野口洋和営業部長「株は先進国も含めてだと思いますが、ＡＩ関連しか上がっていない」県内の証券会社は「株価の上昇は一部の業種に偏っている」と指摘します。街でも「急騰する株価の実感がない」という声が聞かれました。７０代女性「自動車株が全然伸びないじゃないですか」「それなのに日経平均が上がってる」６０代男性「高すぎると思いますよね」「５万円まではよかったんだけど、その先はちょっといきすぎ」７０代男性「なんか知らないけど上がっているって感じ」きょうは政府による為替介入で円高にふれましたが、半導体関連株の買いによって打ち消され、終値は昨日よりも値を上げました。しん証券さかもと 野口洋和営業部長「（日経平均６万円は）通過点だと思っています」「ＡＩがひと相場終わった後、次はいよいよ他の動いていない業種に資金が向かってくる」証券会社は中東情勢などの不安要素はあるとしつつも、この上昇基調はしばらく続くと予想しています。株価が上がっている一方で物価高の影響は大きく、取材した証券会社では「県民が好景気を実感するにはもう少し時間がかかりそうだ」と話していました。