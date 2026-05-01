交通違反を取り締まるいわゆる“青切符”の制度が自転車に適用されて1か月が経ちました。県内で青切符を交付された人はいませんが指導警告は700件近くにのぼっています。男性警察官「自転車気を付けて乗ってください～お願いします」女性警察官「自転車降りたら鍵かけもお願いします」）毎月1日は県が定める交通安全の日です。これに合わせて1日朝、秋田臨港警察署の署員や交通安全協会の会員などが、JR土崎駅などで高校生に