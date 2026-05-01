国民一人当たりの消費量は13か月連続で前の年を下回っています。中東情勢によって生産コストの増加も見込まれる中、将来を見据えたコメ作りを続ける大潟村の農家を取材しました。大潟村の農家・涌井徹さん。田んぼに水を張らず、直接種もみをまく、乾田直播と呼ばれる稲作にことしから本格的取り組んでいます。種もみは、肥料とともに機械でつけた溝の中に落ちる仕組みです。苗づくりや田植えの手間だけでなく、1棟あたり数百万円