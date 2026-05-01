酒田市に子育て世代などに向けた無料で使えるスペースを備えた無人カフェが完成し、30日、お披露目会が開かれました。酒田市富士見町の国道7号沿いに完成した無人カフェPARK LOUNGE。空き店舗をリフォームしたもので、およそ100平方メートルの室内は最新のカフェをイメージした内装が施され、ゆったりとくつろげるソファーやテーブルが置かれています。子育て世代を中心に誰でも無料で使用で