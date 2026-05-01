迷路と隠し絵で子どもから大人まで楽しめる「迷路絵本」の展示会が、いま天童市で開かれています。この展示会には、おととし亡くなった愛媛県出身の絵本作家・香川元太郎さんと長女の志織さんが手掛けた、代表作「迷路絵本シリーズ」の原画100点を紹介するもので、東北では初開催です。「迷路絵本」は動物や日本の神話、海や宇宙など多彩なテーマが描かれていて、迷路と隠し絵のクイズを楽しむことができます。「魚た