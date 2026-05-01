酒田市の定期船「とびしま」が故障し代わりの船での運航が続いている中、市は2日から100人規模の船の運航を始めると明らかにしました。酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」は3月、航行中にエンジンが故障し、翌日から欠航しています。市の定期航路事業所は現在、国の港湾業務艇「みずほ」を借り上げ、さらに別の遊漁船も使って島民らの往復手段としています。市は、ゴールデンウイークの繁忙期に向け