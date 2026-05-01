―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「自分で作って、自分で食べる弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.29「自分で作って、自分で食べる弁当」この連載を始める時から「自分で作る弁当の回があってもいいな」と思っていた。が先送りにし続