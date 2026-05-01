四国水族館のイルカサンセットプログラムイメージ 四国水族館（香川県宇多津町）は、2026年5月2日～5日の4日間、通常午後6時までの営業時間を午後9時まで延長し、夜の水族館『Nightscapeこがねいろ2026 G.W.』を開催します。 夜の水族館は、水槽照明が深い青色に変化し、幻想的な雰囲気を演出。夕暮れ時に開催するイルカサンセットプログラムは、黄金色に染まる空を背景にイルカのシルエットが浮かび上がる演出