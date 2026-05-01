海辺のお菓しや アイリス「お抹茶プレート（5月限定）」と「苺のスムージー（1日10食限定）」岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。いよいよゴールデンウィークでおでかけするという方も多いと思います。そこで今回はちょっとドライブしながらいただける、岡山県瀬戸内市の西脇海岸にあるカフェと古着のお店が一緒になったスポットを紹介します。