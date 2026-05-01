日産「新型スカイライン」は“買い”なのか？2026年4月14日に開催された日産の長期ビジョン発表会で、次期型「スカイライン」の存在についてイヴァン・エスピノーサ社長が言及した。一部ながらデザインの写真を公開して以後、断片的ながら情報など出てきて、早くもディーラーには購入を希望する気の早いファンが訪れているという。【画像】超カッコいい！ これが「新型スカイライン」の姿です！（30枚以上）現在わかっている