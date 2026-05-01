地球温暖化対策の一環として、軽装で過ごす「クールビズ」がことしもスタートしました。環境省は、5月1日から9月末までを集中的な取り組み期間として、エアコンの適切な使用や、快適で働きやすい軽装などを呼びかけます。省内では職員が「ポロシャツ」や「スニーカー」姿で仕事に取り組んでいました。環境省職員：本日は特に湿気の多い日になりますので（ポロシャツで）特に汗ばむこともなく快適に過ごしている。環境省職員：それ