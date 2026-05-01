JR東日本は、低気圧の接近による強風の影響で、2日の新幹線に遅れや運休の可能性があると発表しました。JR東日本は1日午前10時、強風にともなう新幹線の運転計画を発表しました。運転計画によりますと、あす5月2日は秋田新幹線をはじめ、東北、上越、山形、の各新幹線に遅れや運休の可能性があるということです。JR東日本では、今後の気象情報や最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。