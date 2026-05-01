1日朝、秋田市河辺北野田高屋の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと1日午前6時55分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字雷谷地で自宅の敷地内を移動するクマ1頭を、この家に住む30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。このあとクマは北の方向に立ち去ったということです。河辺中学校までは約200メートルで、付近には住宅地があり国道13号が通