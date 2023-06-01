市販薬を過剰に摂取する「オーバードーズ」が若い人を中心に広がる中、改正医薬品医療機器法がきょう施行され、18歳未満の人への市販薬の販売規制が強化されます。かぜ薬や咳止め薬などの市販薬をめぐっては、一部の若い人を中心に薬を過剰に摂取する「オーバードーズ」が問題となっています。こうした市販薬の乱用を防ぐため、改正医薬品医療機器法がきょう施行され、指定の成分を含むかぜ薬や咳止め薬、解熱鎮痛剤、アレルギー薬