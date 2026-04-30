今回、平野部の住宅街でクマによる人への被害が発生したことを受け、新田知事は、移動ルートの可能性がある河川敷の樹木を伐採するなど対策を検討する考えを示しました。新田知事「今回（クマが）海に近いところまで行ったということで、この河川敷ルートがあるということが改めて現実となったわけです。河川敷の樹木伐採について早期に実施できるように検討したいと思います」きょうの定例会見で新田知事はこのように