ヘソプロダクション（大阪市）が、昨年開催された「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」のモノクロバージョン「黒ミャクミャク」シリーズの新商品「EXPO2025 黒ミャクミャク ハンディファン」を数量限定で予約販売します。5月1日正午から同社ウェブサイトで受付を行います。【画像】「ネックストラップにも“黒ミャクミャク”が！」ビジュアルを見る！ハンディファンの風量は3段階で