1stアルバム『Feed Me Weird Things』（1996年）が、エイフェックス・ツインことリチャード・D・ジェイムズのレーベル〈Rephlex〉からリリースされて、今年でちょうど30年の時が経過した。スクエアプッシャー（Squarepusher）ことトム・ジェンキンソンは、今も新たな領域を開拓し続けている。そのことを端的に示すのがニューアルバム『Kammerkonzert』だ。Kammerkonzertは「室内協奏曲」を意味するドイツ語であり、20世紀現代音楽