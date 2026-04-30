4月30日午後2時30分ころ、熊本市中央区井川淵町の路上で、男が下半身を露出する事案が発生しました。 男の特徴は、・年齢40歳くらい・身長170センチメートルくらい・やせ型、色黒・ネイビーポロシャツ、・色不明長ズボン着用です。 警察は防犯のために、〇できるだけ人通りが多く明るい道を通る〇防犯ブザーを携帯し、すぐ使えるよう準備しておく〇身の危険を感じたらすぐ逃げて、防犯ブザーや大声を出