元大阪府警刑事の中島正純氏が30日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に出演。東京都福生市で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件について言及した。29日午前7時過ぎ、東京都福生市加美平3丁目の路上で男子高校生2人が40代の男にハンマーで顔などを殴られた。警視庁によると、1人が眼底骨折の疑い、1人が右肩を打撲。駆け付けた警察官6人も男の自宅玄関先で薬剤のようなものを噴射され、うち3人が