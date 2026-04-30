表情から金運と財力を見る 金運を見るには、鼻の立派さと金庫を表す小鼻の張りがポイントです。小鼻が横に張り出していれば、金運は強いと見ます。不動産運はあごの広さと豊かさを見ます。あごの肉が締まって豊かな人は、大きな土地に大きな家を持っています。あごが少し細くても、大きな生きぼくろがあごの近くにあれば、不動産運は強いと見ます。あごが細くても二重あごの人は金運には恵まれています。 金運に見放されている