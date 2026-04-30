昨年9月に双子の男児を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが4月30日、インスタグラムを更新。子供たちの愛らしい成長の様子を写真や絵日記と共に公開しました。【写真を見る】【 中川翔子 】「ふたご今日から7か月！」親戚大集合で双子ニコニコ大好物のスイカと一緒に記念撮影も中川さんは「ふたご今日から7か月！はやすぎる！夢のように過ぎていく今だけの尊いちいささを味わいます！」書き出し、続けて「親戚が沢山集