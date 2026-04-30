現在75歳、今年でデビュー60年になる山本リンダが、5月1日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に初出演する。 【写真】奇跡の75歳！時系列に並べて変わらぬ美スタイル 今でも年間100近くのステージをこなしている。そのための体力維持の努力も日々怠らずとても70代には見えないボディメイクを実現している。 リンダは少女モデルとしてデビューし、その後15歳で歌手活動を始