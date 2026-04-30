歴代最多１３００得点達成も… ◇４月29日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第20節▢感謝と挑戦のTYK体育館 写真：この試合でリーグ通算1300得点を達成した小塩 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ４位のトヨタ紡織九州レッドトルネードSAGAと対戦した。 前半は一進一退の攻防が