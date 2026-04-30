プロ野球中日でプレーした野球解説者の権藤博氏（87）が、中日・尾田剛樹外野手（25）の盗塁失敗について、「考えられないミス」とバッサリ切り捨てた。 無死1、3塁のチャンスで得点できずに黒星中日は2026年4月29日にバンテリンドームでDeNAと対戦し2−4で敗れた。 この日、東海テレビの野球中継で解説を務めた権藤氏が苦言を呈したシーンは、2点ビハインドの9回の攻撃だ。 DeNAはこの回から守護神・山粼康晃投手（33）がマ