登録者300万人超えYouTuber・がーどまん、「YouTubeを引退します」発表 今後にも言及「ほんまに夢ができて…」
チャンネル登録者数316万人のYouTuber・がーどまんが29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「YouTubeを引退します」と発表した。
【動画】「YouTubeを引退します」と発表したがーどまん…今後にも言及
がーどまんは先月、仲間たちと激しい口論をする様子を公開し、YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」の「解散」を発表していた。
「今までありがとうございました。」と題した動画でがーどまんは「YouTubeを引退します。これは嘘でも何でもないです。まずYouTubeで出会ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。こんな経験できたのも、みんなのおかげやと思ってます。本当に楽しかったです」と感謝した。
そして、今後についても言及。「YouTubeやめて、ストリーマーになろうと思います」と伝えた。ストリーマーについて「TwitchやYouTubeのライブ配信で企画をしたり、動画で編集されてないそのリアルを見せれるっていうのがストリーマー」と説明し「1週間ちょっと海外でちょっと仕事してたんですけど、それを間の当たりにして、俺まだやりたいことあるんやなって思って。いや、もうほんまそのリアルを見せたいなって思ってます。ほんまにありのままをみんなに見せれるし、その場で聞きたいこととか、みんなと向き合えるなって思いました」とストリーマーへの思いを語った。
さらに「ほんまに夢ができて。日本一のストリーマーなりたいなって、バカげ過ぎやけど、俺マジで行けると思ってるし。今までのYouTube以上のことやって今まで誰もできへんかったような企画も、日本人じゃ絶対無理やろって言われてた、半端ない企画もガンガンやっていく」と意気込み。初回の企画には「もう練りに練った企画で2億、動かします」と伝えた。
【動画】「YouTubeを引退します」と発表したがーどまん…今後にも言及
がーどまんは先月、仲間たちと激しい口論をする様子を公開し、YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」の「解散」を発表していた。
「今までありがとうございました。」と題した動画でがーどまんは「YouTubeを引退します。これは嘘でも何でもないです。まずYouTubeで出会ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。こんな経験できたのも、みんなのおかげやと思ってます。本当に楽しかったです」と感謝した。
さらに「ほんまに夢ができて。日本一のストリーマーなりたいなって、バカげ過ぎやけど、俺マジで行けると思ってるし。今までのYouTube以上のことやって今まで誰もできへんかったような企画も、日本人じゃ絶対無理やろって言われてた、半端ない企画もガンガンやっていく」と意気込み。初回の企画には「もう練りに練った企画で2億、動かします」と伝えた。