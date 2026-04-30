ゴールデンウィーク期間はメイストームに注意を。30日(木)は沖縄や九州から近畿は雨や雷雨で非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。5月1日(金)は東海や関東、東北でも激しい雨の降る所がありそうです。風も強まり、横殴りの雨となる所もあるでしょう。交通機関への影響にも注意が必要です。3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)も雨や風が強まりそうです。30日(木)〜5月1日(金)は大気の状態が非常に不安定30日(木)は低気圧