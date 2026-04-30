反町隆史と松嶋菜々子夫妻（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

反町隆史と松嶋菜々子の香港旅行を現地メディアが報道、新「GTO」に影響か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 反町隆史松嶋菜々子夫妻の香港旅行を、現地メディアが報じた件
  • 新「GTO」に大きく影響するのではと噂されていると記者はゲンダイに語る
  • プロモーションを目的に、動向に関するリークがあったのではと勘繰る向きも
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