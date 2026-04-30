ホワイトソックス村上宗隆内野手（26）は昔から目がいい。28日（日本時間29日）現在、ヤンキース・ジャッジと並んで両リーグトップの12本塁打。メジャー1年目から好スタートを切った。ア・リーグトップの45三振を喫しているものの、四球は同5位の22。米データサイト「ベースボール・サバント」によれば、ストライクゾーン以外の球に手を出す確率は22・2％。ジャッジの24・3％、大谷の31・8％より低い。打たなくていい球には