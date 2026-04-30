4月28日、滋賀県彦根市の住宅5軒で空き巣被害があり、貴金属など約1400万円相当が盗まれました。警察は「大型連休で留守にする際は施錠を徹底する」など注意を呼びかけています。 28日午前7時ごろから午後7時ごろにかけて、彦根市内の住宅5軒で空き巣被害が相次ぎました。警察によりますと、盗まれたのは現金55万円のほか、高級外車や貴金属など計約1400万円相当だということです。 玄関が工具のようなものでこじ開けられ